Julio César Rodríguez protagonizó un hilarante momento en el escenario de las fondas organizadas en la Municipalidad de Peñaflor.

El mediático comunicador sacó aplausos tras beber "al seco" pipeño desde un bidón: "Voy a ser el único animador que va a tomar pipeño en un escenario. Pásenme esa cuestión para acá, señor guardia”, señaló en el lugar JC, ante la sorpresa de todos.

“Mi representante me dice que estoy hipotecando mi carrera ¿Me lo tomo? ¿Qué me va a hacer? Lo voy a hacer por Peñaflor, a pesar de que no tomo. Es harto”, expresó entre risas y bebió inmediatamente todo el contenido de la botella.

Junto con lo anterior, JC realizó una peculiar petición en tono de broma: "Sáquense un pitito ahora", dijo entre risas.

"Que conste que con esto me estoy cerrando las puertas del Festival de Viña para siempre. Que agradezca esta we… Martín Cárcamo", expresó el animador.

Revisa el momento a continuación: