La influencer Camila Recabarren regresó de Estados Unidos a Chile, luego de que se mostrara desde el extranjero vendiendo artesanías en la calle, junto a su hija.

Ahora, en una entrevista con revista Sarah, habló de múltiples temas, repasando cómo fue su experiencia en el extranjero, así como algunas polémicas en las que se vio involucrada.

Uno de los temas que repasó fueron los dichos de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, quienes opinaron de su situación en Estados Unidos.

"Es lamentable, no se rodeó de buena gente, me da la impresión y cayó en un estado de amistades que le hicieron mucho daño", fue lo que señalaron en la oportunidad.

La respuesta a "Las Indomables"

Frente a esto, la también ex Miss Chile señaló: Eellos saben que yo no consumo farándula, no veo televisión, entonces a mí no me afecta. Yo estaba en Estados Unidos, y no sabia qué estaba pasando acá”.

Junto a esto, sostuvo que "igual deberían ser más responsables, porque a mí no me hacen daño ni me perjudican, pero sí a otras personas (…) a mi mamá esa rabia podría producirle un infarto. Creo que tenemos que tratar de ser más amorosos todos, y dejar de consumir cosas que no le hacen bien a nadie".

Por otro lado, también relató que se encuentra en pareja. "Es chilena, está en Miami, pero está volviendo también pronto a Chile", sosteniendo que llevan casi dos años de relación.