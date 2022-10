Comparte

Camila Recabarren rompió el silencio y habló sobre la reciente relación amorosa que inició con una instructora de yoga.

Recordemos que la modelo regresó a su casa ubicada en La Serena tras pasar varios meses en Estados Unidos.

En este regreso la acompañará su nueva pareja, sobre quien se refirió en conversación con Revista Sarah.

"Es chilena, está en Miami, pero pronto vuelve (a Chile). De hecho, en mi último mes en Los Ángeles llegó a visitarme. Fue a pasar unos días conmigo, después yo también me fui a Miami para estar juntas", señaló.

"Confío mucho en ella, ella en mí. Llevamos casi dos años. Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso", afirmó.

Sobre su vida sentimental, comentó: "Estoy haciendo cambios en mis relaciones en general, quiero sentirme amada, antes ponía obstáculos. Igual me cuesta estar en una relación, porque amo mucho mi libertad. Debe ser difícil para ella aceptarlo, pero estamos bien"

"A mí me gusta estar sola y me siento bien con ello. Me siento completa sola. Con ella me complemento, pero no necesito a alguien al lado todo el tiempo, y sobre eso se funda la confianza y la relación", complementó.

"Debes amarte para poder amar a otro. Me tuve que mirar, encontrar, amar a mi gente para recién poder valorar el amor que ella me estaba dando. Miro hacia atrás y me doy cuenta de las relaciones en las que estuve y no recibí amor", cerró Camila.