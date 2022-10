Comparte

La actriz Nicole Block, a través de una extensa publicación en las redes sociales, denunció a su exmarido, el compositor Juan Cristóbal Meza, por violencia física y psicológica.

Cabe recordar que fue en el año 2018 cuando se casaron y, en aquella oportunidad, Block dejó su carrera televisiva en Chile, con el fin de que Meza potenciara su carrera musical.

Es a estos años donde alude la intérprete, la cual compartió un video del 2019 donde se deja ver llorando.

"Lamentablemente, esto no ha cambiado. He guardado silencio por años", inició redactando, para luego dar con un crudo relato.

Nicole Block no se guardó nada y describió las lamentables situaciones que sufrió de parte de su exmarido: "Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy".

"Gorda es lo más suave que me dijiste hace dos días", sumó luego. "Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles".

Por otro lado, la intérprete también habló de violencia económica que habría sufrido por parte de su exmarido. "Te entregue cada peso que gane sin ver ni uno, me manipulaste económicamente para que volviera contigo porque cuando me escape de ti en USA, llegue con una mano adelante y otra atrás a Chile mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa", es parte de lo que relató.

Aquí puedes ver la publicación que compartió Nicole Block: