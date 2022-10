Comparte

Marlene de la Fuente se refirió a las declaraciones de su ex marido, el periodista Iván Núñez, quien habló sobre su polémica separación y acusaciones por no pago de pensión de alimentos en su contra.

"La responsabilidad de mis errores es mía y sólo mía. La he aceptado en público y en privado. A mi pareja y a mis hijos déjenlos en paz. Sólo diré que la infidelidad no es la única ni peor manera de dañar una relación", manifestó previamente el comunicador.

A lo anterior, agregó: "En un país donde el 87% de las pensiones de alimentos NO se pagan, es grave mentir sobre quiénes sí lo hacemos y ojo que esto no es una ‘gracia’, es deber básico de la coparentalidad".

En su descargo, el periodista aseguró: "Pago la casa donde viven mis hijos. Una vivienda de cuatro pisos ubicada en Los Dominicos, con piscina, biblioteca, gimnasio, 800 metros cuadrados de jardín, cinco baños, seis habitaciones y subterráneo. También pago aparte las Isapres de los niños y otras cuentas".

Las palabras de Núñez fueron respondidas por De la Fuente, quien en conversación con el programa Me Late de TV+ manifestó: "Cuando terminamos la relación, yo hablé con él, para ver cómo lo iba a hacer, hasta que yo me levantara (económicamente). Me dijo: ‘Todo va a seguir igual, porque esto es un error mío'".

"Recuerden que yo estuve en la casa trabajando, laboralmente como mujer, cuidando a 4 hijos, y además trabajándole a él", agregó.

"Las cosas comenzaron a bajar, y yo decidí irme a juicio. Cuando una mujer llega a esa instancia, es porque el padre no quiere pagar las cosas", complementó Marlene.

Por otra parte, señaló que ella no quiere una compensación económica tras el divorcio, sino que solo exige los pagos para sus hijos.

"Yo les quiero decir que hoy la casa no tiene piscina ni jardinero, porque no hay forma de mantenerla. Además, es un inmueble que se ha inundado tres veces. Nos hemos tenido que levantar a las 2, 3 o 4 de la mañana para sacar el agua", explicó.

"Mis hijos lloran derrumbados al ver la casa en el suelo, en invierno sin calefacción. Cuando Iván vivió ahí no tuvo ningún problema. Qué pena tener que separarme y que él le haga eso a sus hijos", cerró Marlene.