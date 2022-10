Comparte

Una especial noticia fue la que compartió el periodista de CHV Carlos Grage, el cual venció un cáncer de tiroides, el cual le fue diagnosticado en julio del año pasado, y por el cual debió someterse a una cirugía.

Fue a través de Instagram en donde el comunicador compartió este alegre hecho: "Los marcadores tumorales están indetectables, y los anticuerpos bajan tal como ocurre cuando el paciente está libre de enfermedad".

"Hoy lo puedo decir: Le hemos ganado esta batalla al cáncer. Y lo digo en plural, porque me sentí acompañado por muchos que me hablaron, me escribieron y me apoyaron, pero sobre todo, porque en todo momento estuvo mi amada @javilastra a mi lado, la mujer más fuerte que conocí", añadió luego.

Por último, Grage agradeció a todos aquellos que lo acompañaron: "Estuvieron mis papás, mi hermano, amigos de la vida y especialmente mis hijos, que me dieron la razón principal para seguir, y decir ahora que finalmente… esto será una anécdota (…) Que la felicidad de estar sano se extienda a todos los que lo necesiten".

