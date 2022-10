Comparte

Daniel Fuenzalida se refirió a su salida de TV+ y al término del programa de espectáculos Me Late. El comunicador se quebró ante sus seguidores en su cuenta de Instagram.

"El Me late se acabó. Ayer a las 18.50 estaba al aire y uno de los gerentes me comunica que a las 7 suba a su oficina, porque me iba a contar algo", partió comentando Fuenzalida.

"Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco choqueado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó", agregó.

Según indicó, solo le explicaron que el canal desea hacer el programa en términos de contenidos, el cual hasta ahora era realizado por "Tónica", productora de Fuenzalida.

"Pregunté si esto era hasta fin de año, hasta fin de mes, pero me dijeron que el viernes 14 era el último programa, así que de esa manera se despide Me late del aire, en los dos formatos", agregó.

A raíz de lo anterior, manifestó: "No hay ninguna razón para sacar un programa al que le va iba bien en rating, bien comercialmente, que habíamos generado contenido en la industria de la televisión".

"Nadie entiende por qué no nos despedimos en pantalla. Esta no era la forma más adecuada de despedirse (mediante redes sociales). Me hubiera encantando, como somos nosotros, con risas, espontaneidad: pero no se pudo, no lo quiso el canal", señaló.

Además, Daniel reflexionó sobre el espacio televisivo: "Creo que aportamos un granito de arena durante el estallido, en la pandemia; estuvimos acompañando, íbamos al canal en plena cuarentena, fuimos el único programa que se sostuvo en vivo".

Finalmente, Fuenzalida señaló: "Me cortaron las alas de lo que amo, que es hacer televisión, producir, estar en el canal. Me la jugué por completo, dejé muchas cosas de lado por este proyecto (…) No lo entiendo, no es justo, por todo lo que dimos, simplemente dimos lo mejor, con aciertos y errores".