Daniel Fuenzalida se refirió a la supuesta intervención del periodista Iván Núñez en el fin del programa "Me Late" que salió el día viernes de las pantallas de TV+. La supuesta influencia del comunicador en la decisión de los ejecutivos del canal comenzó a discutirse durante esta jornada en redes sociales.

Algunos usuarios señalaron que es curioso que el espacio televisivo haya finalizado un día después de la participación de Marlene de la Fuente, ex esposa de Núñez, en Me Late Prime.

"Quiero decir que me llamó la atención todo lo que se dice en las redes, y creo que la honestidad tiene un valor. El ser claros y transparentes por la vida tiene un valor y amerita conversarlo y hablarlo", partió explicando Daniel.

"Nosotros el día jueves invitamos a Marlene de la Fuente, ex de Iván Núñez, al Me Late Prime, y fue un programa periodístico (…) Se expuso el caso y, como ejercicio, contactamos a Iván. Él dijo que no podía ir al programa ni hacer un contacto, pero sí nos dio toda la posibilidad de hablar con su abogado", complementó.

Junto con lo anterior, señaló: "Hay una lamentable coincidencia con los tiempos (…) Quiero dejar súper claro que Iván Núñez no tiene nada que ver en esto y Marlene de la Fuente tampoco. Esto no pasa por algo editorial. No es la mano negra que se señala, él no llamó a ningún ejecutivo hasta donde yo sé"

"Este tema no se tocó, no se habló ni se mencionó jamás. Absolutamente descartado, se los digo con toda sinceridad", cerró Fuenzalida.