Se acabó la espera. Shakira estrenó su nueva canción llamada "Monotonía", en donde manda distintos mensajes a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

En compañía de Ozuna, la cantante liberó el sencillo que era esperado por muchas personas alrededor del mundo, en especial por la infidelidad que sufrió por parte del jugador de Barcelona.

Tanto fue la repercusión que su éxito se transformó, de inmediato, en Trending Topic.

La canción

La colombiana no dudó en disparar verdades tras su término de relación con el español: "Nunca dije nada, pero me dolía… yo sabía que esto pasaría".

Y luego menciona que "me dejaste por tu narcisismo", "siempre buscando protagonismo" y "no me saben a nada tus labios".

En la introducción al video, se escucha "Te Felicito", sencillo que también fue dedicado a la relación que tuvo con el central culé.

Actualmente, "Monotonía" tiene más de dos millones de reproducciones y esa cantidad va a aumentar con el paso de las horas.

Escucha la nueva canción de Shakira