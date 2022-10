Comparte

La diputada y militante del Partido Comunes, Emilia Schneider, contó detalles desconocidos de su adolescencia y reveló que consumió "drogas duras". La parlamentaria recordó momentos difíciles de su vida familiar en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

"Además de la discriminación, algo que me afectaba, empezamos a tener problemas económicos, familiares, empecé a ayudar a mi mamá con la crianza y empecé a guardar resentimiento y rabia", relató la parlamentaria.

"No supe cómo canalizarlo, con rabia, con hostilidad, también poniendo una barrera, siendo como la más chora porque nadie más me iba a pasar a llevar. Eso también me llevó a hacer muchas cosas de las que me arrepiento, mucho exceso, mucho carrete", agregó.

Sobre el test de drogas que se realizó en el Congreso, Schneider confesó que se molestó ya que "se confunde lo que es el narcotráfico, que es un delito, crimen organizado, con las personas que son adictas y tienen una enfermedad".

"Siendo adolescente, crecí en un entorno donde había drogas, gente drogadicta, y yo misma también, muy joven, consumí muchas sustancias peligrosas, y me costó mucho seguir adelante", reveló la diputada.

Tras ser consultada sobre las sustancias mencionada, detalló que fueron "cocaína, marihuana, drogas duras, siendo muy chica, 14, 15 años".

"Lo que más me golpeó fue ver a gente que yo quiero mucho, muy consumida por las drogas, y dije que no quiero esto para mi vida, ni para nadie", manifestó Schneider, quien logró dejar de consumir.