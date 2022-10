Comparte

Rocío Marengo se refirió a la separación que enfrenta tras ocho años de relación con el empresario Eduardo Fort.

Es necesario destacar que la modelo argentina entrará esta semana al reality trasandino El hotel de los famosos 2. "Estoy sola, pensando en este proyecto que quizás, porque yo ya no puedo conseguir candidato, que me lo consiga ‘BoxFish’ (productora televisiva a cargo), que me meta un candidato como la gente", señaló en conversación con el programa Socios del Espectáculo.

"Tengo muy buena relación con Eduardo, de hecho estuvimos en Miami. No tengo nada que ocultar. La realidad es que yo hoy, sé lo que quiero y para dónde voy", agregó.

"Me parece que hoy tengo esta oportunidad para entrar, conocer gente y que uno nunca sabe. La verdad, que entrar pensando que tengo un novio afuera, no sería sano para mí", complementó.

Finalmente, Rocío manifestó que mantiene sus ganas de convertirse en madre.