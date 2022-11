Comparte

Matías Muñoz, conocido en el mundo del espectáculo "Marcianeke", realizó una impactante confesión. El artista urbano reveló que fue adicto al tussi, una fuerte droga sintética cuyo consumo tiene graves consecuencias para la salud.

Según indicó por medio de un Instagram Live, logró dejar el consumo y actualmente continúa en proceso de desintoxicación. "Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio", manifestó el cantante.

"Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro ‘pitito’ (marihuana)", agregó Marcianeke.

En el espacio el cantante reveló que enfrenta serios problemas de salud, por lo cual también decidió cambiar sus hábitos y estilo de vida.

"No estoy tomando copete, estoy empezando a comer sano, porque estoy recuperándome de la guata. Quizás algunos no me creen, pero es la verdad", explico el referente del trap, quien dijo que con el estilo de vida que llevaba "no iba a durar mucho".

