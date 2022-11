Comparte

Karol Lucero realizó una inesperada reflexión en su cuenta de Instagram. El comunicador se refirió al complejo momento que enfrentó durante el año 2019, cuando fue mediáticamente "funado" en redes sociales.

Es necesario destacar que Karol fue premiado en "Talentoso", festival con fines solidarios que recientemente cumplió 10 años.

El comunicador compartió un video del certamen y manifestó: "Desde el Estallido Social, a fines del 2019, me toco vivir situaciones muy difíciles, una de ellas alejarme temporalmente de las cosas que más me apasionan, las comunicaciones".

Posteriormente recordó: "Corría el 2012 cuando un joven estudiante de educación media me buscaba a la salida del programa #Yingo para que fuera el animador de una festival de talentos con fines solidarios; no dude en sumarme, la idea era genial y además con los recursos recaudados se planeaba construir una sala de música para el hospital Calvo Mackenna, que tuve la fortuna de inaugurar".

En la publicación Karol explicó: "El festival creció como se lo merecía, de una sala de clases y con el apoyo de la comunidad fue creciendo todos los años, llegando al 2019 a ser Fundación Talentoso (…) Después del estallido y en plena pandemia ese mismo joven y director de la fundación, me comunica que los auspiciadores debido a las ‘funas’ ya no quieren que sea parte del festival on line que se realizaría en pandemia el 2020″.

"‘¿Pero qué hice? funas de qué, si lo animo desde el comienzo, antes que existieran esos auspiciadores del evento?’, Fue lo primero que pregunte y exprese, pero luego entendí, debía dar un paso al lado por el ‘bien comun’ del festival, aunque me pareciera injusto", expreso el ex chico Yingo.

Finalmente, Karol relató: "Anoche me entregaron un reconocimiento por la celebración de los #10años que con gusto fui a recibir, con la intención de entregar este mensaje: No juzguen a una persona sin una condena… ¿Quiénes somos para cancelar a alguien por redes sociales? Basta de bullying y ciber acoso. Si queremos cambios reales en la sociedad debemos partir por nosotros mismos. Con resiliencia damos vuelta la pagina y seguimos avanzando. El que se rinde pierde".

