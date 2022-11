Comparte

La pareja del Doctor Ugarte, Antonieta, envió un tierno mensaje de amor para el médico, a quien conoció hace tres años en un viaje de avión desde Puerto Montt a Santiago.

Todo partió cuando el médico en "Juego Textual" entregó una faceta que pocos sabían de él: un poema que conmovió a las panelistas y a los presentes en el estudio.

"Formábamos un grupo de teatro en el colegio con mi compañero Willy Semler. Yo escribía algunas obras loquísimas, pero después ya estudiando Medicina no da para obras, a lo más da para escribir poemas", expresó.

Y tras leerlo, su actual pareja apareció en el programa, le agradeció el gesto y remarcó el amor que le tiene al jefe de urgencias de Clínica Indisa.

"Me lo envió, no recuerdo si por WhatsApp o por correo, pero me sentó y me dijo ‘le tengo un regalo’. Me lo entregó y me lo leyó. Me sorprendió que me dijera que nunca me amará, pero si lo ha dicho", mencionó la novia.

Después, la cónyuge del Doctor Ugarte afirmó: "Lo amo con la vida. Ha sido florecer gracias a él, conocerme a mí misma de otra manera. La admiración, el cariño y el respeto que tengo por él se refleja en todo”.

Por último, el médico le respondió a Antonieta. “Gracias mi amor y eres tú quien me hace crecer y ser una mejor persona”, concluyó.