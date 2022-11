Comparte

En un nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla", Paty Cofré relató la promesa incumplida que le hizo el excandidato presidencial, Sebastián Sichel, por un problema respecto a la pensión que recibe.

Todo se remonta a 2020, cuando él era ministro de Desarrollo Social en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y es en ese momento cuando la actriz contó la situación que nunca se concretó.

"Me invitaron al 2020 al matinal de esa época (Bienvenidos), y estaba este caballero (Sichel) en el panel", comenzó diciendo en el programa de Canal 13.

Luego, se recordó el instante en que la artista se refirió al problema que tenía con su pensión en frente del titular de la cartera, quien se comprometió a solucionar este asunto.

"Esperé su llamado, y (…) fue una tapita. Nunca me llamó, nunca supe más de él hasta cuando se presentó para ser candidato y su hubiese sido Presidente, habría sido mentiroso porque en realidad me mintió", aseguró.

Paty Cofré profundizó la burocracia que sufrió

"Yo he ido a ChileAtiende para conversar con un funcionario sobre el tema y me dijo ‘venga en 10 días más'", complementó la exintegrante de Morandé con Compañía.

En esa línea, puntualizó en la serie de promesas que le hizo el hombre del sector público, quien expresó: "¿Sabe por qué no he hecho nada señora Paty? Porque no tengo su número de carnet, siendo que todos mis datos estaban en la computadora".

El crudo relato provocó la indignación de Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta, los cuales no quedaron ajenos a lo que vive la actriz como otros jubilados de la tercera edad en el país.

"Quizás no somos asistentes sociales ni políticos, pero nos comprometemos a ayudarte y esperamos que nos cuentes pronto las buenas noticias que te están devolviendo tu platita, así que no te sientas sola", afirmó Saavedra.

El anuncio del conductor causó la emoción de Cofré, quien agradeció el gesto de los panelistas. "Acepta nuestra ayuda para que se haga justicia", señaló Saavedra.