Complejo fue el año que vivió el 2016 la animadora Eva Gómez, luego de que terminara en la clínica con riesgo vital, tras diagnosticarle una poco usual enfermedad.

Esta compleja situación fue repasada en "Buenas Noches a Todos" de TVN, donde conversó con el periodista Eduardo Fuentes y repasó la compleja situación que experimentó.

Como "Takotsubo" se conoce la enfermedad que le diagnosticaron, también conocida como "Síndrome del corazón roto", la cual según la animadora española "se da más en mujeres que en hombres", la cual se originaría cuando "te cargas con cosas que no puedes superar".

"Me dijeron ‘es un infarto’ (…) A mí se me detuvo el ventrículo izquierdo", repasó Gómez, señalando que los especialistas la enviaron a pabellón y los médicos se dieron cuenta que no había daño vascular ni necrosis, por lo que le diagnosticaron takotsubo.

En esta línea, relató que le costó bastante volver a caminar. "No era capaz de llegar a la esquina de mi calle", repasó, señalando que hoy está mucho mejor. "Entreno, tengo mi ventrículo izquierdo funcionando a un 90%. Estoy bien", afirmó.