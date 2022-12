Comparte

El humorista Bombo Fica es uno de los artistas que se presentará en el Festival del Huaso de Olmué 2023, situación que causó bastante polémica luego de que revelaran la supuesta cifra que le pagarían por su presentación.

Así, señalaron que el monto se acercaría a los 100 millones de pesos, lo cual causó bastante controversia, motivo por lo que el comediante optó por aclarar la situación.

La información fue revelada por el periodista Hugo Valencia en "Zona de Estrellas", quien afirmó que habló con Bombo Fica.

"Me gustaría hacer una aclaración que me llega directamente desde la fuente. Bombo Fica desmiente rotundamente que el monto solicitado para presentarse en el Festival del Huaso de Olmué sea de cien millones de pesos, dice que no es real", inició señalando el comunicador.

Por último, expresó: "Tiene toda la intención de volver al escenario del Patagual y me dice que la negociación se enmarca dentro de los presupuestos que regularmente se pagan para el Festival del Huaso de Olmué. De ahí que surgieron tantas dudas respecto a cómo TVN va a tener tanta plata para pagarle Olmué y no Viña".