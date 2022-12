Comparte

Kike Acuña aseguró que una conocida ex pareja realizó "magia negra" en su contra, la cual habría desencadenado una serie de crisis de alcoholismo. El ex futbolista y actual director técnico se refirió al episodio en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

"Soy de Ovalle y tengo mucha gente conocida en Salamanca, donde está la mayor parte de los brujos. No voy a dar nombre, pero cierta persona va a ese pueblo y coincide en que la persona que van a visitar era conocida de la familia", explicó.

"Me llamaron para decirme que cierta persona fue al lugar con un muñequito. ‘Te metió en una botella con alcohol, te tapó y te enterró en un hoyo’, me dijeron… prácticamente para que yo me muriera", agregó Kike.

Lo anterior coincidió con un difícil momento de su vida: "Tuve muchos problemas con el alcohol, y no quiero decir que pasé por todo lo que pasé porque me enterraron, pero creo mucho en eso (…) De alguna forma siento que me pasan cosas que no me deberían pasar, y sé que en mi familia han fallecido tíos y personas cercanas producto de la magia negra".

Sobre su adicción, explicó: "Me sentía destrozado. Era una persona sin rumbo, muchas veces quise dejar el alcohol y no podía. Se acercaron brujos de Coquimbo, me trataban de limpiar y me decían que me habían hecho daño, no una, sino varias personas".

Finalmente Kike no quiso entregar el nombre de la persona mencionada, sin embargo se refirió al sufrimiento que le provocó: "Siento que las cosas que me hicieron me causaron mucho daño en esa etapa de mi vida. Es gente que tiene mucho odio y maldad".