El ex chico axé, Fabricio Vasconcellos, fue el nuevo invitado a "Juego Textual" en donde abordó el complejo momento vivido tras ser formalizado por la venta de terrenos irregulares.

“Me quedó la cag… porque no se podía subdividir. Yo nunca me había metido en temas de terrenos, propiedades ni cosas por el estilo. Me demandaron y todo el show", comentó el brasileño.

En ese sentido, afirmó que "fue un total de 370 millones de indemnizaciones que pagué. Cada uno quedó con su plata. Se devolvió el terreno. Hoy en día no hay ningún proceso".

Asimismo, aclaró que "se acabó todo el tema. Se deshizo el negocio y se pagó una indemnización a los que no quisieron deshacer el negocio".

Junto con lo anterior, el bailarín admitió que "perdí plata, pero gané un infierno en mi vida. Fueron cuatro años duros para mí, para Mariela y todos mis seres queridos, que la gente ponga en duda todo lo que he construido durante 20 años. Que es mi casa, mis negocios, mis gimnasios, oficinas. Todo lo que yo tengo".

Fabricio y las repercusiones que tuvo tras el hecho

"Hoy día no se debe nada, pero eso claramente me manchó, Hay un antes y después de eso, porque quedé con una imagen muy negativa", puntualizó.

A su vez, el brasileño agregó: "El baile me encanta y me fascina, pero yo soy una persona que se mueve en otro mundo, inmobiliario, construcción. Entonces mi credibilidad para hacer otros negocios sí se fue abajo".

Sobre la manera en como lidió con la situación, detalló: "Tenía unos abogados que me decían que entrara cabeza baja, sin hablar. Entonces yo entraba y era como un delincuente, en vez de decir ‘Chiquillos, si hubo un error se va a pagar, si me equivoqué devuelvo la plata’. Pero hubo un mal manejo de la prensa que me dejó muy mal parado".

Por último, Fabricio relató que "las niñas de repente recibieron un par de comentarios, y el colegio. Que el papá robó no sé qué, y esas son palabras de otros papás que de repente no tienen un poco de filtro".