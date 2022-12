Comparte

En las últimas semanas, el nombre de Cecilia Bolocco ha aparecido en múltiples portales, luego de que emitiera polémicos dichos en una de las transmisiones que realizó en uno de sus lives.

La situación se originó luego de que una de sus espectadoras le pregunto si tenía una prenda de su marca en talla XXL, donde la ex Miss Universo le respondió: "Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?".

Debido a sus palabras, Bolocco fue tildada de "gordofóbica" y si bien días después se disculpó de sus palabras entre lágrimas, asegurando que esta "no fue su intención".

Sus disculpas

Tras varios días sin aparecer en las redes, el pasado martes 6 de diciembre regresó a la plataforma, donde reivindicó sus dichos y mostró prendas en tallas grandes, señalando que además sortearía algunos de estos.

"Voy a regalar unos vestidos extra large italianos, para que no me reten", expresó en el momento.

Y luego continuó: "Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero".

