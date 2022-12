Comparte

El pasado domingo se llevaron a cabo los Premios MUSA 2022, donde uno de los rostros que no pasó desapercibido en el evento fue Denise Rosenthal.

Esto, luego de que la cantante nacional se presentara en el certamen con un arriesgado outfit, mostrándose desnuda en su parte superior, utilizando solo unas pezoneras.

La situación provocó que el nombre de Denise rápidamente se tomara las redes sociales, donde recibió divididos comentarios por parte de los cibernautas.

Uno de los mensajes que no pasó nada desapercibido fue el de Marcela Vacarezza, activa usuaria de las redes sociales que repasó el hecho, tuiteando su opinión junto a una foto de Denise.

"Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera", inició señalando.

Luego sumó: "Luego digo ¿me gustaría ver a mi hija así? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega".

Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera. Luego digo “me gustaría ver a mi hija así”? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega. pic.twitter.com/piCDMqczoW — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) December 6, 2022

La opinión de la esposa de Rafael Araneda llegó hasta la TV, pues en el programa "Zona de Estrellas" las panelistas comentaron la situación, donde Adriana Barrientos fue la que compartió una dura postura.

"La Marcela hace esto solo para generar polémica. Porque si ella no quiere que su hija ande vestida así, o use un look de esa forma, simplemente le va a decir a ella en privado", inició comentando la "Leona".

Luego continuó: "Y lo hace público en Twitter para poder generar este debate. Y es la costumbre de Marcela Vacarezza, de puritana, de siempre pegarse en el pecho (…) Y Marcela Vacarezza que desfilaba en colaless… Puritana".

Los últimos dichos fueron apoyados por Paula Escobar, quien repasó la carrera de la también psicóloga: "Ella animó en La Red en bikini, La Ola, o el Revolviéndola, de La Red, esos programas que son bien emblemáticos. Y ella luchaba en los 90 por esta cosa de la rubia tonta, de la animadora que era la estupenda, como la bonita que no era inteligente".