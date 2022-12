Comparte

Mon Laferte se refirió a los cambios que experimentó su vida tras convertirse en madre. La cantante escribió una extensa reflexión para cerrar su trabajo musical este año 2022 en su cuenta de Instagram.

"Hoy es el último concierto del año aquí en Oaxaca y me siento agradecida. Este año fue muy especial, este es el año en que me convertí en madre y es algo hermoso, pero pensé que ya no volvería a ser la misma en el escenario, que ya no sería ‘artista’ y de cierto modo tenía razón,", manifestó en la publicación.

A lo anterior, agregó: "Ya no soy la misma, pero esta nueva versión de mí, la que es mamá y cantante de conciertos, me gusta. Ahora estoy el doble de cansada siempre, pero me cae bien esta versión".

Posteriormente, habló sobre su reciente regreso: "Volví al escenario y lo disfruté, gocé cada concierto, viví el momento presente, canté como si estuviera meditando, muy concentrada, poniendo en cada palabra la intención correcta, fui real y toqué la gloria, crecí y aprendí mucho".

Además, Mon reconoció: "Empecé el año cantando con dificultad, sentía que me había quedado la panza aguada y no tenía fuerza en la voz, pero me recuperé. Mi instrumento es la voz, y me gusta llevarlo al límite, poder usar mi voz como si cantara una canción de cuna o romperme la garganta gritando las penas, como si fuera la Chavela. Gracias a cada persona que vino a los conciertos, gracias por escuchar y ser tan amables, gracias por su locura y desenfreno, gracias por seguir escuchando a esta loca chilexicana, ustedes me matan de amor".

Finalmente, la cantante agradeció a los artistas con los que compartió en su última gira, entre ellos Belinda, Gloria Trevi y Carin León.