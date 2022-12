Comparte

Múltiples comentarios fue lo que ocasionó Anita Alvarado, luego de que el día de ayer realizara un live que llegó a un peak de 83 mil personas espectando, donde repasó los dichos de Daniela Aránguiz.

Recordemos que la ex "Mekano" se lanzó contra Alvarado, criticando la crianza de sus hijos y aludiendo a su pasado como trabajadora sexual.

"Cómo una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad. Me da risa una prostituta hablando de ser digna, cuando lo más indigno es que tu vagina tenga precio", fue parte de lo que expresó Aránguiz en la oportunidad.

Junto a esto, Aránguiz también aludió a la hija de Anita, Angie Alvarado: "No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaste a no tener valor, de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es no tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?".

"No eres graciosa ni entretenida…"

Frente a estos ácidos dichos, Anita Alvarado no se quedó en silencio y, a través de un live, le respondió con duros términos.

"Te estoy dando lo que tú le haces a otras mujeres. Crees que con plata eres más grande, más mujer. Tienes dinero y da gracias a Dios que tienes, pero eres tremendamente infeliz, porque a alguien que la engañan así, y que todo el país sabe… qué lata", partió señalando.

Tras esto, señaló que la ex "Mekano" no mantiene buena relación con los canales de televisión: "No eres graciosa ni entretenida, no eres linda, eres tan agrandada y patética. Deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras", repasó.

Cabe señalar que además Anita Alvarado criticó a Jorge Valdivia, el cual a través de Instagram defendió su esposa.