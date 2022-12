Comparte

Uno de los tópicos que se tocó en el programa "Tal Cual", de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, fue la venganza. En este sentido, el exconductor de "Mucho Gusto" se refirió a la compleja situación que vivió, tras cortarle el pelo a un camarógrafo.

"¿A ti nadie te dijo: ‘Hue… para?‘", le consultó de inicio Jordi Castell sobre la situación.

Frente a esto, Viñuela respondió: "A lo mejor me lo podrían haber dicho, pero en su momento no lo escuché. Ahora, yo me hago responsable de lo que hice en pantalla. No le voy a echar la culpa".

"Hubo momentos en que me sentí muy solo, muy solo. Hubo momentos en que necesité apoyo en pantalla para enfrentar ese segundo día, donde tuve que pedir disculpas, me hubiese gustado estar más acompañado"., relató luego sobre el hecho que se vivió a mediados del 2020.