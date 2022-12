Comparte

Patricia Maldonado no se guardó nada y arremetió en contra de Sebastián Dávalos, quien fue denunciado por Natalia Compagnon por el no pago de pensión de alimentos.

"Me alegro, señora, que lleve a su exmarido a los tribunales por pensión de alimentos. Usted lo conoce y usted sabe. Yo voy a solidarizar, ningún hombre puede llegar y vender la casa teniendo a la familia adentro, es un tema que debemos profundizar", partió diciendo en el programa "Las Indomables".

En ese sentido, la opinóloga se sorprendió al conocer los detalles de la demanda por la vivienda. “¡Le vendió la casa a la pareja! No hue…".

Luego, Catalina Pulido se sumó a las críticas en contra de Dávalos: "Qué hue… más mari…, por la cres… Hay que ser muy poco hombre. ¡Qué feo! Además, dice que en la pandemia tuvo problemas económicos".

"Señora Bachelet, la compadezco. La vergüenza que usted estará sintiendo en este momento, yo la sentiría como madre. Si mi hijo no se preocupara de darle pensión de alimentos a mis nietos, lo persigo por todo el mundo”, afirmó La Maldo.

Finalmente, la ex panelista de Mega remató que "afortunadamente ese problema no lo tenemos y ojalá no tenerlo nunca. Él no puede exponer a su madre, la deja al borde del precipicio".

Mira los descargos de Patricia Maldonado