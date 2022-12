Comparte

La polémica está lejos de extinguirse entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado, luego de que la ex "Mekano" una vez más tocó el tema, pero ahora lo hizo en otra señal.

Fue el día de ayer cuando se confirmó que la comunicadora sería la nueva invitada a "Buenas Noches a Todos", capítulo que se emitió el día de ayer por las pantallas de TVN.

Así, la exesposa de Jorge Valdivia volvió a referirse a su conflicto con Anita Alvarado, así como su separación del exfutbolista.

Respecto al primer tema, la también panelista de "Zona de Estrellas" adelantó que la situación es seria y llegará al poder judicial: "Este tema va a estar en mano de los abogados, en Tribunales", relató Aránguiz.

En la misma línea, profundizó sobre su polémico conflicto con la denominada "geisha chilena".

"Esta era una herida que estaba cerrada hace mucho rato, todo lo que dijo son cosas muy antiguas", relató, aludiendo al live que realizó Alvarado el pasado domingo.

"Le deseo de verdad que…"

Tras ser consultada de por qué revivió esta antigua controversia, Daniela compartió una singular reflexión.

"Claramente la televisión es un ambiente donde una gana mucho mejor cuando no tienes una profesión, siento que agarrarse de algo que pasó hace mucho tiempo vuelve a abrir trabajo, la economía no está buena, lo entiendo, pero de otro modo para mí es gratis, esto no me ayuda en nada por lo contrario, me quita de mi posición", afirmó.

Por último, dedicó algunas palabras a Anita Alvarado: "No le deseo mal, para nada (…) Ojalá que pueda trabajar bien, dignamente, como lo está haciendo ahora (…) Le deseo de verdad que nunca sufra lo que ella me hizo sufrir", cerró.