No es un secreto que Katherine Orellana enfrenta un complejo momento, luego de que se sometiera a un proceso de rehabilitación, del cual ha entregado detalles de manera pública.

Y esto, luego de que la ex "Rojo" se encontrara nada más que en el centro de rehabilitación de Daniel Fuenzalida, en el cual permaneció durante unos meses y tuvo especiales palabras de agradecimiento para el conductor.

No obstante, en un nuevo episodio de "Sígueme y te Sigo", reveló que optó por desistir de este proceso de rehabilitación.

"He estado súper decaída emocionalmente porque me da pena todo. Cuando uno está con depresión lo único que quiere es estar durmiendo todo el día", inició señalando, relatando que enfrentaría una depresión, pero no tiene intenciones de visitar un doctor, ya que no cree en ello.

Luego continuó: "No como, quiero dormir todo el día, me da miedo salir. Obviamente que hay una situación de todo un poco que gatilla de todo, pero igual estoy consciente que sé lo que me está pasando".

Por último, manifestó: "Lo que quiero es lograr entender, es salir adelante sola y con la ayuda de Dios, de mis papás, de mi pareja".

