Una vez más, Kel Calderón permitió que sus seguidores le realicen preguntas a través de Instagram, las cuales repasaron diversos temas.

Sin embargo, una de las que destacó y generó una extensa respuesta de la influencer, aludía a su aspecto físico.

"¿Tienes algún retoque en tu cara?", fue la consulta que recibió en la plataforma digital, entregando una extensa réplica.

"Me pongo vitaminas en toda la cara cada tres meses, me hago dos láser al año para controlar las manchas y me he puesto unas gotitas de bótox en las líneas de la frente (antes de que se conviertan en arrugas)", relató de manera honesta.

Tras esto, precisó: "No tengo problema con ir haciéndome cositas pequeñas para prevenir daño o envejecimiento a largo plazo", dejando en claro sí que solo se atiende con profesionales de su confianza.

Por último, también aconsejó a sus seguidores interesados en el tema, invitándolos a acudir a un dermatólogo profesional. "A veces es más caro que atenderse con personas que hacen cursos random, pero creo que vale la pena", señaló.

