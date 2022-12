Comparte

Mónica Pérez habló por primera vez tras la criticada pregunta que realizó a un damnificado por el incendio en Viña del Mar, lo que derivó en varias denuncias al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Primero, contó que estuvo durante el día con Humberto y otros miembros de la comunidad, en donde le preguntó antes del despacho sobre lo que hará en Navidad, señalando que por eso le hizo esa consulta ante las cámaras.

"Cuando le pregunté en vivo se emocionó y yo también. Humberto ahí se emociona por otra cosa personal de él", mencionó en conversación con LUN.

"Saqué la cámara de encima, no quería que él estuviera expuesto y no supe reaccionar bien, lo corté como rápido y me salí para no exponer su dolor", prosiguió.

Sin embargo, la periodista indicó que "cuando salen estos cuestionamientos, me preocupe mucho por si había ofendido a esta familia y más encima haber ofendido yo a Humberto".

Consultada por la pregunta en cuestión, la lectora de noticias añadió: "Jamás hubo intencionalidad en la pregunta, jamás haría algo así. Y hoy justamente me llamó Humberto en la llamada".

Mónica Pérez detalló el mensaje de don Humberto

"Me dijo ‘Mónica, por favor, no le haga caso a nadie. Usted nos acompañó todo el día, así que no se preocupe, usted no hizo nada y yo no me sentí mal ante su pregunta’", complementó.

Después, la rostro de Canal 13 argumentó que "imagínate la generosidad de Humberto que dentro de todo le está pasando se dé un tiempo para preocuparse de mi”.

Por último, remató que "me emocioné mucho y me largué a llorar (…) me quedé más tranquila, porque pese a todo lo que digan en redes sociales, que no tengo, lo que me importaba era saber que Humberto no se haya sentido ofendido".