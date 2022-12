Comparte

Han pasado varias semanas desde que Cecilia Bolocco se encontró en el centro de la polémica, luego de que emitiera cuestionables dichos sobre las mujeres de "talla grande".

Esto, luego de que en una de sus transmisiones en vivo una seguidora le preguntara por una prenda XXL, frente a lo cual la ex Miss Universo respondió: "Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? (…)".

Ahora, quien se refirió a esta situación fue Diana Bolocco, hermana de la empresaria, que participó en el programa de Canal 13 "Juego Textual".

Tras ser consultada sobre los polémicos dichos de su hermana, relató: "Ella pidió perdón, ella misma dijo que se equivocó y creo que hay muchas lecciones que sacar respecto de lo que sucedió. Todos vamos aprendiendo de las nuevas generaciones, todos evolucionamos y todos tenemos derecho a equivocarnos y a reconocer que lo hicimos. Ella solita lo dijo, hizo un live y explicó qué le había pasado. Estoy segura que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie".

"Todos aprendemos. Yo misma he cometido un montón de errores"

Junto a esto, señaló que lo que han aprendido, es no hablar de la apariencia física: "Todos aprendemos. Yo misma he cometido un montón de errores. Incluso las mujeres más jóvenes me han enseñado un montón de cosas respecto, por ejemplo, de este mismo tema, de no hablar de los cuerpos. Pero por muy cliché que sea, la intención siempre es lo que vale y ella no tuvo la intención de dañar".

Por otro lado también apuntó a las redes sociales, donde si bien señaló que hay un espacio positivo, "hay un lado B muy cruel (…) Mucha gente le dijo a mi hermana cosas terribles, horribles, entonces me parece que hay una doble cara".

"Si pides respeto, no puedes insultar. Y a veces se provoca una carnicería, la cultura de la cancelación me parece que tenemos que revisarla, pensar que no tenemos derecho a pedir perdón, a cambiar o a evolucionar me parece peligroso", cerró la ex "Mucho Gusto".