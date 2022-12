Comparte

Tras el éxito que tuvo la primera temporada, House of the Dragon ya se encuentra rodando la segunda parte de la serie, la cual no estará disponible para 2023.

Así lo confirmó uno de los actores de la producción, Ewan Mitchell: "Durante la primera temporada hemos visto a la familia haciendo equilibrios en el filo de un cuchillo. Todo lo que hace falta es un empujón de cualquier lado para que salga la sangre".

En diálogo con The Face, el intérprete de Aemond Targaryen agregó que "creo que Aemond es el tipo que comienza el efecto dominó que llevará a la Danza de los Dragones".

Asimismo, entregó detalles sobre su personaje. "Si la primera temporada veíamos a Aemond calentándose, la segunda temporada será una gran guerra", anunció el artista.

Mitchell precisó que House of the Dragon no se estrenará en 2023

En ese sentido, el británico admitió que "vamos a estar rodando durante ocho meses el próximo año. Estamos en la fase de preparación ahora, y es por lo que ahora tengo el pelo corto, para poder ajustar las pelucas".

De esta manera, la precuela de Game of Thrones vería la luz en 2024, dejando la incertidumbre de como seguirá el conflicto entre los Targaryen.