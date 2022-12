Comparte

Iván Arenas comentó que recibió una propuesta para ser parte de la parrilla humorística del Festival de Viña del Mar 2023, la cual rechazó y profundizó en sus razones de no subirse a la Quinta Vergara.

"Me trataron bien. Pero son más comentarios que verdades. ‘¿A usted, le gustaría venir?’. Sí, pero no tengo el deseo real, digamos", mencionó en el programa "Pero con Respeto" de Chilevisión.

Después, el comediante indicó que "no conviene, compadre. (Estuve en conversaciones) tres veces para este, dos veces para el otro y una para el otro. Mira. Un, dos, tres, tirari ra ri ra".

Sobre la misma, remarcó que "sí me llamaron para este, pero mira, las lucas no eran lo importante, si lo que yo decía, no sé si ustedes me puedan entender esto, o quienes están en la casa. ¡No conviene!".

Iván Arenas aseguró que no expondría su rutina a Viña

Bajo ese punto, el humorista señaló: "Se quema la rutina y desaparece, porque hacer una rutina de humor es bien complicado. Hay que ir calzando cosas con cosas, no es cierto".

Asimismo, puntualizó que "haciendo reír de a poquitito, segmentadamente, más los remates. Es un poco el estándar con una historia mía, además, algunos chistes evidentemente".

"¿Qué es lo que hago? Si yo voy a Viña, paguen lo que me paguen, se acabó la rutina y si es que, con suerte, me contratan en dos o tres casinos más, van a decir: ‘Ah, la rutina de Viña’", complementó.

Por último, el intérprete del icónico Profesor Rossa afirmó que "si yo me voy a una empresa o lo hago en forma particular. ‘No, la rutina que hizo en Viña’. Entonces, cagué, poh. En cambio la plata que te ofrecen por fuera haces tres o cuatro veces más y no necesitai (sic) Viña".