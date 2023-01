Comparte

Óscar Gangas realizó una profunda crítica a Vivi Kreutzberger, en donde se refirió al nulo aporte que hace en la televisión.

Tras ser invitado al programa Desordenados por la noche, el comediante no se guardó nada en contra de la animadora, en que incluso la llamó a "jubilarse".

"Considero que la que debería jubilar es la Vivi Kreutzberger, no es aporte. Es verdad que no es aporte. No es bella, así como que deslumbre con su belleza, hay muchas más", comenzó diciendo.

Consultado por si el rol de la hija de Don Francisco en la pantalla chica, afirmó que "es fome ella, no entiende los chistes, le hacen un comentario y se queda colgada. Y trata de hacer eso humorístico, el no cachar, quiere hacer creer que ese es su plus y es no, es que no cacha no más".

Finalmente, el comediante sostuvo que ella "es todo lo contrario, es como la antítesis, la antípodas de Karen Doggenweiler, lo he dicho".

Recordar que el viernes se emitió por última vez el programa "Más Vivi que nunca", que estuvo al aire por un año y siete meses en TV+.

Mira las declaraciones de Óscar Gangas