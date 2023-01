Comparte

José Miguel Viñuela se refirió a las repercusiones que generó el corte de pelo a camarógrafo cuando era conductor de "Mucho Gusto".

"Yo pensé que cuando ocurrió todo el episodio del matinal me iban a echar (…) eso no pasó, a mí afortunadamente me apoyaron, obviamente salí de pantalla varios meses", mencionó en "Juego Textual".

"Han pasado dos años de esta historia. Ha sido dolorosa para todas las partes. Para la persona que le ocurrió, con la cual yo me quedé conversando todo ese día. La gente no sabe, pero me quedé hasta las tres de la tarde hablando con esta persona, de alguna manera buscando enmendar mi error", prosiguió el comunicador.

Consultado por un posible abuso de poder, el exanimador de Mekano sostuvo que "a mí cuando se me tildaba de abusador de poder, yo nunca he tenido ningún poder de nada. Los que trabajamos en la televisión tenemos una ventana, un privilegio, pero no poder".

José Miguel Viñuela admitió su error

Luego, recordó que "nos fuimos a comerciales y me di cuenta inmediatamente que la había cag… Yo me arranqué con los tarros y soy responsable de lo que pasó. Si en ese minuto Pablete (Pablo Alvarado, ex productor ejecutivo del matinal de Mega) me dijo por sonoprompter que no lo hiciera, honestamente no lo escuché".

Asimismo, reconoció que "estaba destruido al día siguiente en pantalla. Era muy duro tener que salir media hora leyendo una carta, casi como si fuera una cadena nacional pidiendo perdón. Si me preguntas si me hubiera gustado estar tomándole la mano a alguien, sí claro, me hubiera gustado".

El ex Mega agregó que "cuando uno la c… uno tiene que pagar. Yo pagué, me sacaron del matinal, y posteriormente no me renovaron contrato. Esa es la historia mía. Me respetaron el contrato hasta el final, pero me hubiese encantado seguir para adelante".

Por último, Viñuela indicó que "lamentablemente me cerraron la puerta porque me dijeron que lo que hice no sólo me afectó a mí en imagen, sino también al canal, y eso me dolió mucho".