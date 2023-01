Comparte

Este martes, en un nuevo capítulo de “Juego textual”, Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez interrogarán al animador José Miguel Viñuela.

El actual rostro de TV+ se confesará sobre su polémica salida de Mega, tras el incidente donde le cortó el pelo en pantalla a un camarógrafo. Al respecto, Viñuela sostendrá que se dio cuenta de inmediato que cometió un grave error.

“Nos fuimos a comerciales y me di cuenta inmediatamente que la había cag… Yo me arranqué con los tarros y soy responsable de lo que pasó. Si en ese minuto Pablete (productor ejecutivo) me dijo por sonoprompter que no lo hiciera, honestamente no lo escuché”, confesará, agregando que la salida del canal de Vicuña Mackenna fue su momento más doloroso en televisión.

"Recibía WhatsApps donde me amenazaban de muerte"

“Yo pensaba que mis últimos años televisivos los iba a hacer en el canal de mis amores”, dirá.

Asimismo, revelará el gran impacto emocional que tuvo. “En las noches a las 3 de la mañana, mientras mi señora esperaba a mi última guagüita, yo recibía WhatsApps donde me amenazaban de muerte, y me la tenía que comer solito, lloraba solito, sin despertar a mi señora”, confesará.