El pasado martes la comunicadora Nataly Chilet se ausentó en el programa "Sígueme y te sigo", lo que generó múltiples dudas por parte de los cibernatuas.

Si bien múltiples espectadores pensaron que solo se ausentó por un problema específico, el portal Página 7 aseguró que la comunicadora habría presentado su renuncia al programa, decisión que estaría fundamentada por sus múltiples encontrones con Mauricio Israel.

Cabe recordar que en las últimas semanas los rostros han tenido varios roces por sus diferencias de opinión, donde incluso en un capítulo el comentarista deportivo casi se retira del panel.

No obstante, desde el mismo portal señalan que la salida de la ex Miss Chile del programa, no significa su salida del canal y, supuestamente, estaría trabajando en un nuevo programa televisivo.

Según el portal, este nuevo proyecto mezclaría noticias del espectáculo nacional e internacional, y sería la previa a "Sígueme y te Sigo", donde Nataly Chilet ocuparía nada más que el rol de animadora.