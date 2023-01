Comparte

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de "Juego Textual", donde se encontró como invitado el animador José Miguel Viñuela, que repasó diversos aspectos de su vida personal.

Así, en la sección del programa "Con quién te quedas", le preguntaron al ex "Mucho Gusto" sobre el rumor de que el programa "Me Late" de Daniel Fuenzalida fue sacado del aire para que él debutara con su espacio "Tal Cual".

Frente a esta consulta, Viñuela fue categórico: "No es así", afirmó. "Nunca me voy a hacer cargo de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad. Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad", sumó.

En la misma línea, lamentó que Daniel no descartara estos rumores. "Me da mucha pena que él no lo diga, pero yo lo llamé por teléfono, le dije que me estaban ofreciendo este programa, y él me dijo que estaba todo bien, que su rollo era con el canal. Lo hice por deferencia para que él no pensara que yo podía estar involucrado en un serrucho por debajo", desclasificó Viñuela.