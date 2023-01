Comparte

Iyassna Muñoz, madre de Matías Muñoz, alias Marcianeke, reveló la dura lucha de su hijo por dejar las drogas.

El autor de éxitos como "Dímelo ma" informó hace algún tiempo que había entrado en una etapa de desintoxicación para dejar de lado las drogas, especialmente el tussi.

En conversación con LUN, Muñoz aseguró que se siente orgullosa de los avances de su hijo y que para lograrlo "tuvo que tocar fondo en todo".

"La droga le estaba afectando su salud y también emocionalmente. Se dio cuenta que se refugió en algo que no lo estaba llevando por el buen camino. Ahora está mejor, es cosa que tú lo veas", afirmó la madre del artista.

Iyassna Muñoz reveló que parte de los cuidados que tiene con Marcianeke es llamarlo todos los días, y que cuando el cantante se encuentra mal, viaja desde Talca a Santiago para estar con él.

"Ya le conozco el tono de voz, sé cuando está bien o está mal, y él me manda fotos y videos. Si está mal, hago un viaje exprés a Santiago y no me voy hasta que lo vea bien".

Finalmente, la mujer aseguró su orgullo por su hijo. "Me enorgullece cómo es como ser humano. Matías no ve maldad en la gente, nunca espera nada a cambio, da todo sin interés", concluyó.