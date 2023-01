Comparte

Poco piadosa fue la crítica que realizó Sergio Rojas contra el ex "Mucho Gusto" Karol Lucero, luego de que repasara su participación en el programa "Vamo a Calmarno".

Esta situación se dio en el programa digital de Rojas, "Que te lo Digo", donde Lucero repasó su vida, el presente y las críticas que recibió de manera dura durante el estallido social.

"Yo también soy fan de ustedes, veo todos sus videos, incluso vi el de Karol Lucero, no me gustó mucho", inició comentando Rojas respecto al video donde aparece el ex "Yingo".

Luego arremetió: "No es que no me haya gustado lo que hicieron… él con sus respuestas, encuentro que todavía está tan arriba de la nube ese pobre cabro".

Por último, expresó: "Dios me libre de algún día caer en la soberbia que todavía tiene Karol, a mi humilde parecer".