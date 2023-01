Comparte

Ya han pasado varios meses desde que el programa "Me Late" de TV+ llegó a su fin, lo que significó la salida de la pantalla de Daniel Fuenzalida, conductor del espacio de entretenimiento.

Ahora el también locutor se refirió a esta inesperada situación una vez más, en compañía de Eduardo Fuentes en "Buenas Noches a Todos", donde desclasificó cómo ha enfrentado esta compleja situación.

"Yo una vez tuve una discusión con un ejecutivo de TV+, anterior, ya no está para que no se le cargue la mata a la misma persona", inició señalando, apuntando a por qué terminó el programa de manera tan abrupta.

Luego señaló que, en esos tiempos, el programa "no lograba repuntar comercialmente", frente a lo cual recibió un duro mensaje: "Y una vendedora, una ejecutiva de ventas del canal, me dijo ‘nos cuesta vender porque a lo mejor tu pasado con las drogas y el alcohol, las agencias y las auspicios no quieren meterse".

En este incierto escenario, el conductor se cuestiona por qué se le ha hecho un poco cuesta arriba el volver a la pantalla, concluyendo que "la radio me ha valorado mucho más que la televisión".

"Después de todo lo que pasó, me he hecho esa pregunta. En la radio me dan el peso específico que, a lo mejor, me corresponde por mis años de carrera, por lo que he hecho, por lo que he logrado y la televisión todavía no me ve de esa forma", señaló Fuenzalida.

Finalmente, señaló que era pronto para tirar la toalla, y no cerró las puertas a un regreso de su programa: "Recién llevamos dos meses de la salida de Me Late, puede ser que salga algo, puede ser que no", finalizó.