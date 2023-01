Comparte

Una triste noticia fue la que anunció el animador Francisco Saavedra a través de las redes sociales, luego de que develara la muerte de Ángel Gómez, un arriero que fue protagonista de uno de los capítulos de "Lugares que Hablan".

Hace años que el hombre esperaba tratarse un problema coronario, pero no contaba con los millones de pesos suficiente. "Me creció demasiado el corazón y con ello, la arritmia cardiaca (…) No tengo solución para marcapasos ni nada de eso, solo tendría que ser un trasplante", señaló en la oportunidad.

En el video que compartió Pancho Saavedra se puede ver cómo Ángel homenajea a su padre, dándose un gran abrazo.

Por otro lado, en la descripción, el conductor redactó: "Nuevamente la maldita desigualdad de las posibilidades de salud nos golpea en la cara. Estimado, fue un placer conocerte, que descanses en paz en una vida eterna. Cuida a tu familia, siempre estarás en los corazones de todos quienes hicimos #LugaresQueHablan".

