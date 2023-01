Comparte

Este martes José Antonio Neme realizó un potente descargo contra la derecha tras bajarse de la mesa de seguridad, decisión tomada tras os polémicos indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric.

Durante una intervención en Mucho Gusto, el animador analizó el complejo momento que atraviesa el Gobierno, refiriéndose al camino que tomó la derecha, aprovechando que el senador Republicano Rojo Edwards se encontraba en el estudio.

“Creo que es muy miserable que hayan dinamitado la mesa de seguridad pública, se lo digo honestamente, con mucho respeto y el cariño que nos tenemos, senador Edwards”, sostuvo Neme.

El descargo de Neme

“Encuentro que si estamos todos de acuerdo en que el tema de la seguridad pública es una prioridad para las personas, que… está bien, están molestos con los indultos, los podemos cuestionar, pero la víctima final de la disolución de la mesa no es precisamente el presidente, es la gente”, remarcó.

“De esa mesa iban a salir medidas concretas para aumentar el nivel de seguridad de los chilenos”, declaró el animador.

“En una movida, y pido disculpas si a alguien le molesta la palabra, muy miserable, de política muy pequeña. Es decir, ‘ah, no me gustan los indultos, no son oportunos, entonces nos paramos de la mesa’”, criticó.

“Si yo sé hay un mecanismo que ha logrado tanto concretar para poder lograr que Chile sea un país más seguro, y la Derecha se para, se levanta y se va, a razón de lo que creen en materia de los indultos, me parece que están mostrando su peor cara”, cerró Neme.