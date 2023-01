Comparte

Los últimos meses del 2022 fueron bastante acontecidos para Valentina Roth, pues en noviembre anunció su embarazo, mientras que un mes después anunció su matrimonio, que tiene fecha para marzo del 2023.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, la ex "Calle 7″ entregó detalles de todos los hechos que ha vivido en el último tiempo, aludiendo en primer lugar a la propuesta de matrimonio: "Cuando se arrodilló y sacó el anillo, me puse a llorar".

"En seis meses pasé de ser señorita a casi señora y mamá. Estoy feliz. De verdad estoy viviendo algo que veía muy lejano", afirmó Roth al citado medio.

"No puedo estar más segura"

Aún así, señala que veía estos hechos con lejanía. "Nunca pensé que me iba a casar y tener hijos. En un tiempo dije ‘no voy a ser mamá’. Ahora con Miguel, con los valores que tiene y como es como persona, no puedo estar más segura", sostuvo, detallando que le dio el "sí" sin dudar.

"Yo le dije que no quería que fuera una obligación porque estoy embarazada y me dijo que no, que se quería casar conmigo y que ya era hora", relató la exchica reality.

Por último, también estableció un punto de comparación de su vida actual, con la del pasado. "Antes hacía puras tonteras. Antes peleaba con todos, tenía relaciones tormentosas y ahora no peleo nada", detalló.

Finalmente, aludió a su relación con su pareja, relatando que "él es súper paciente y relajado. De verdad esta relación me ha hecho súper bien, saca lo mejor de mí y la gente lo ve también".