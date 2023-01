Comparte

Un intenso momento fue el que se vivió en "Sígueme y te Sigo", y no por un debate o tema complejo, sino por la tensión romántica que existió entre Mauricio Israel y Betsy Camino.

La situación se originó luego de que Francisco Kaminski le preguntara a la modelo cubana si ha pensado en formar una familia, frente a lo cual esta señaló que se sentía más cómoda con el rol de "tía millonaria", descartando el convertirse en madre.

Fue así como Mauricio Israel intervino, y señaló: "Betsy, una de las pocas cosas libres que hay es el amor, y eso no se puede controlar. Y como dice Kami, cuando llega, llega (…) nunca te puedes cerrar, cuando llega, llega".

"Me pones nerviosa"

Sin embargo, la cubana le respondió y señaló que no es que esté cerrada a una relación, añadiendo un coqueto mensaje: "(…) Pero no me mires así que tú me pones nerviosa. Tienes un pasado peligroso, no. Me dijeron, ten cuidado, ojo… el que es peligroso, tienta, el diablo tienta, y es peligroso igual".

Israel, lejos de quedarse callado, respondió: "¿Y qué es lo que te puede dar miedo conmigo, Betsy? Aclaremos (…) ¿Por qué te intimido?" (…) ¿En qué te puedo intimidar yo, si soy un tipo mayor? Estoy con mucho recorrido".

Luego Camino, de manera directa, replicó: "A mí me gustan los mayores, esos que son seniors. A mí me gusta la experiencia, y bueno, yo he estado con gente que tiene la edad de mi papá".

Finalmente, el comentarista deportivo dio un paso atrás a su coqueteo, aunque Camino no hizo lo mismo: "Me gusta que me mires así a los ojitos, papito. Yo siempre soy muy sincera".