Comparte

Una difícil semana ha vivido la empresaria María José López, ya que el lunes publicó que se pegó con un fierro en el pie y hoy compartió con sus seguidores que tuvo que acudir a un centro asistencial por dolor de garganta.

"Pensando seriamente en un sahumerio", escribió Coté López junto a una fotografía de su rostro en una historia de Instagram. Luego comunicó el diagnóstico: Faringolaringitis aguda.

"Me duele la garganta, oídos, cabeza, todo", expuso.

La pareja del Mago Jiménez aclaró que no podrá hablar por la fuerte inflamación que tiene en la garganta. "No puedo hablar. Me dijo el doctor para desinflamar porque, además tengo aftas en la garganta", publicó.

Esto a horas del lanzamiento de su nuevo producto de su línea de maquillaje Clo.

Instagram: Cotelopezm