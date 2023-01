Comparte

No solo Shakira hizo noticia con su canción a Gerard Piqué, esto porque Miley Cyrus estrenó su nuevo sencillo llamado "Flowers", con dedicatoria a su expareja, Liam Hemsworth.

El tema fue lanzado durante esta jornada, que calza con el cumpleaños del hermano de Chris Hemsworth y trata de un canto al amor propio luego de superar una relación tóxica.

En detalle, la producción dura un poco más de tres minutos, donde la estadounidense de 30 años deja en claro que está bien sola y ya no necesita de nadie para llegar a su felicidad.

"No quería dejarte, no quería mentirte. Empecé a llorar pero entonces recordé que puedo comprarme flores a mí misma", dice el coro que causó revuelo en los fanáticos.

Recordar que Cyrus y Hemsworth terminaron en 2013. Sin embargo, tras una reconciliación que derivó en una boda, su relación acabó de manera definitiva en 2019.

Asimismo, existe otro guiño de su canción a Hemsworth, debido a que la letra de Flowers es básicamente una respuesta a When i was your man, de Bruno Mars. De acuerdo a los fans de la artista, el actor habría dedicado aquel tema a Cyrus.

Miley sacó un tema respondiendo a la canción “when I was your man” de Bruno Mars que le dedicó Liam y en la fecha del cumpleaños de el pic.twitter.com/tYFmfMNQZw — Guadi B ✨ (@GuadiiB) January 13, 2023

Cabe señalar que la canción de Miley Cyrus es un adelanto del álbum "Endless Summer Vacation" que saldrá a la venta el 10 de marzo.

Además, el sencillo ya cuenta con casi 10 millones de reproducciones en Youtube y no descarta que eso siga aumentando.

Escucha "Flowers": lo nuevo de Miley Cyrus