La famosa cantante y otrora ídola adolescente Britney Spears tuvo un "día de furia" durante una salida a comer junto a su esposo en un restaurante, en un hecho que fue registrado y posteriormente viralizado en redes sociales.

En el video se puede apreciar a la intérprete de "Baby one more time" visiblemente enojada ante el acoso de sus fans, quienes, si bien no se acercaron, comenzaron a grabarla y sacarle fotografías a la distancia.

Lo anterior, tal como reportó el medio estadounidense, TMZ, enfureció a Spears, quien perdió el control y comenzó a gritar "incoherencias".

De hecho, su esposo, Sam Asghari, se fue de la escena y dejó a la cantante sola, quien después de unos minutos se fue para no volver.

El episodio preocupó a sus fans, sobre todo pensando en la salud mental de la artista, quien ya ha lidiado con ese tipo de problemas en el pasado.