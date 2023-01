Comparte

Ya han pasado algunas semanas desde que Anita Alvarado y Daniela Aránguiz se enfrascaron en una tensa discusión, por los dichos de la ex "Mekano".

Esto, luego de que Aránguiz cuestionara a Alvarado por ser trabajadora sexual y, en ese sentido, poner en duda la educación de sus hijos. Fue así como la "geisha" respondió con todo a través de una transmisión en vivo.

Ahora, en una nueva transmisión, Anita Alvarado continuó desmintiendo los dichos de Aránguiz, donde relató que "cada cosa que dijiste fue mentira (…) Eres capaz de inventar cualquier cosa con tal de que tu marido salga libre".

Sin embargo, esto no fue todo, pues luego lanzó toda una revelación: habría presentado acciones legales por injurias y calumnias, en donde de Daniela y contra el canal donde ella se presentó.

"Ya presentaron las primeras querellas"

"Ya te hicimos querella. Escucha bien. Ojalá tengas una amiga que te aclare lo que puede pasar. Ya te pusimos querellas. El staf de mis abogados ya presentaron las primeras querellas de varias más que se vienen en estos días… estos días, no meses. Porque acá hay más de un responsable, ya que el canal también tiene que responder no solo por lo que se dijo en el espacio de mí, sino también sobre mi hija", aclaró Anita Alvarado.

Pero esto no quedó ahí, pues luego advirtió que si Daniela no se entendía con la primera querella presentada, continuaría avanzando con acciones legales, hasta jugar su carta más fuerte, donde revelaría supuestos ilícitos que perjudicarían a Jorge Valdivia.

"Imagínate al papá en la cárcel"

"El staf de abogados puso una querella penal por injurias y calumnias. Solamente tienes que reconocer y decir en realidad ‘me atacó la ira, me dio rabia, sentí que me dio con un fierro en la cabeza y empecé a inventar estupideses’. Porque no hemos recibido ningún peso de ustedes. Jamás. (…) Si no pides disculpas públicas, aclarando que mentiste, vamos por la demanda civil", explicó.

Luego continuó: "Escuchaste ¿cierto? Todo ese dinero se va a ir a la gente de Viña que perdió sus casas. Te estoy dando la mejor oportunidad. Si no entiendes con la civil, entonces tendrás que entender por la sentencia final, por otros hechos que tú los sabes perfectamente, que son crímenes (…) que involucran mucho a tu marido. ¿Imagínate el papá en la cárcel?, qué terrible", finalizó.