Nada inadvertida pasó la canción de la cantante colombiana Shakira, en la cual lanzaba múltiples indirectas en contra de su expareja, el deportista Gerard Piqué, el cual le habría sido infiel con Clara Chía.

"Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. (…) Yo solo hago música, perdón que te salpique", fue parte de lo que se deja escuchar en la nueva producción, que realizó con el trasandino Bizarrap.

La canción recibió divididos comentarios, y quien no se quiso restar a estas opiniones fue la psicóloga y animadora Marcela Vacarezza, quien a través de su cuenta de Twitter, compartió su postura.

"Todo lo de Shakira, Piqué, los relojes, la canción, etcétera, me parece de lo más vulgar. Inteligente económicamente hablando, pero un triste espectáculo", inició señalando en la plataforma.

Luego añadió: "A todo esto, aún no escucho la canción. Alguien más?", cerró en el mensaje de la plataforma.

Este mensaje no fue ignorado por los cibernautas, quienes criticaron a la esposa de Rafael Araneda.

"No ha escuchado y opina? Entonces no lee y opina?", Has mostrado tu vida completa, conocemos hasta tu baño y encuentras vulgar lo de Shakira…", y "Habla de vulgar y trabajó años en la farándula chilena, eso no es vulgar? (…) Ya está de patio", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

