El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de "Juego Textual", en donde participó el comediante Hans Malpartida, mejor conocido como "Miguelito", el cual repasó diversos episodios de discriminación, tanto como en Perú así como en Chile.

Esta situación se habría dado en su última polémica, luego de que fuera "funado" en las redes sociales por cobrar por las fotos con sus fanáticos.

"Lo más barato que me pusieron fue ‘peruano comepalomas, gracias a nosotros comes'", relató, explicando que solo cobra por las fotografías que vende al final de las funciones de circo, las cuales son reveladas y autografiadas. "En la calle jamás cobro por una foto", manifestó.

Por otro lado, en el programa también repasó uno de los difíciles momentos que enfrentó, señalando que cuando recién llegó a Chile, sus jefes lo encerraban.

Su momento más difícil

"Yo pasé indocumentado a Chile, llegué con una compañía de circo peruano al Teatro Caupolicán. Como éramos muchas personas, para no pagar hotel, habilitaron una pieza y me dejaban encerrado cuando salían", inició comentando el humorista.

Luego continuó: "Yo era su diamante en bruto y sabían que si me exponían me iban a perder, que me iba a quedar trabajando acá, que es lo que finalmente ocurrió", detallando que lo dejaban con internet y televisión en una pieza, pero encerrado con llave.